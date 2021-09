Toruń wśród miast z największym natężeniem ruchu. Gdzie jest najgorzej?

Pierwsze dni września okazały się być bardzo dobre dla uczniów, którzy powrócili do szkół w trybie stacjonarnym. Nieco mniej ucieszyli się z tego faktu kierowcy, którzy zdążyli już przywyknąć do pandemicznych warunków na polskich drogach. Te oznaczały mniejsze natężenie aut w godzinach porannych, głównie ze względu na brak konieczności odwożenia dzieci do szkół przez ich rodziców. My postanowiliśmy przyjrzeć się sytuacji na toruńskich drogach i przeanalizowaliśmy dane z raportu portalu Yanosik.pl