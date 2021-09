Natalia Mrozik z Kujawsko-Pomorskiego wygrała sporo pieniędzy w programie "Milionerzy" TVN. Czy odpowiedziałbyś na te pytania?

"Milionerzy" gościli kolejną mieszkankę Kujawsko-Pomorskiego

Program "Milionerzy" można oglądać od poniedziałku do czwartku na kanale TVN, o godz. 20:55. We wtorek, 21 września, wzięła w nim udział Natalia Mrozik. Pochodzi z Przysierska (powiat świecki, gm. Bukowiec), ale do szkoły średniej uczęszczała w Toruniu. Ukończyła dawne Gimnazjum i Liceum Akademickie (obecnie Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące). Na studia wyjechała do Krakowa. Z wykształcenia jest farmaceutką. W wolnych chwilach zdobywa górskie szczyty i jeździ autostopem po świecie. Gra również na ukulele.