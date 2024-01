Toruń. Worki na bioodpady zostały rozdane, ale co z nimi po napełnieniu zrobić?

Do toruńskich mieszkań trafiają worki na bioodpady, dystrybuowane przez Urząd Miasta bezpośrednio, lub poprzez zarządców wspólnot mieszkaniowych. Jaki to jednak ma sens, skoro na osiedlach brakuje pojemników, do których należałoby je wyrzucić? I przy okazji - skoro zgodnie z przepisami, osoby korzystające z kompostowników mogą liczyć na zniżkę w opłatach za odbiór śmieci, dlaczego nie mogą z niej skorzystać mieszkańcy budynków wielorodzinnych?

- Worki biodegradowalne to akcja pilotażowa, która miała na celu pozyskanie większej ilości bioodpadów z zabudowy wielorodzinnej oraz zwiększyć ich czystość, gdyż obecnie bardzo często odpady biodegradowalne wrzucane są do brązowych pojemników w woreczkach foliowych, co jest bardzo dużym problemem przy ich przygotowaniu do kompostowania - wyjaśnia Malwina Jeżewska, rzeczniczka prezydenta Michała Zaleskiego. - Woreczki biodegradowalne same ulegną rozpadowi stając się częścią kompostu i nie są problemem w procesie zagospodarowania.

Jak dodaje rzeczniczka, w przypadku braku pojemników brązowych na terenach zabudowy wielorodzinnej należy zgłosić potrzebę ich dostawienia do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania lub Wydziału Gospodarki Komunalnej. Od 2021 roku system selektywnej zbiórki jest obowiązkowy i odbywa się z podziałem odpadów na: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady i odpady zmieszane. Takie pięć rodzajów pojemników powinno być zlokalizowane w każdym punkcie gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Brak którejkolwiek z frakcji, może być przyczynkiem do zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami, która od 1 lipca 2023 roku wynosi od 15 do kwoty 30 złotych od osoby.

- Dlatego tak ważne jest aby zarządcy nieruchomości znaleźli miejsca również na pojemniki brązowe do gromadzenia bioodpadów i zlecali wstawienie takich pojemników do MPO - mówi Malwina Jeżewska.

Dlaczego dystrybucją worków nie zajęło się MPO?

Dystrybucją worków musieli się zająć m.in. zarządcy wspólnot mieszkaniowych. Dotarły do nas sygnały, że zostali tym zaskoczeni i obarczeni przed świętami, a nie było łatwym zadaniem, ponieważ do każdego mieszkania trzeba było dostarczyć po 10 worków. Dlaczego nie zajęło się tym MPO, które wszak dostarcza worki na odpady do domów jednorodzinnych?

- Umowa nie zawierała zobowiązania do przeprowadzenia akcji dystrybucji worków w zabudowie wielorodzinnej, dlatego poprosiliśmy zarządców o przekazanie worków do skrzynek pocztowych dla gospodarstw domowych będących w ich zasobach - wyjaśnia Malwina Jeżewska. - System zbiórki bioodpadów odbywa się z zastosowaniem pojemników. W związku z tym, że jest to pilotaż, który ma na celu przede wszystkim zwiększenie czystości bioodpadów w zabudowie wielorodzinnej liczyliśmy na współpracę również ze strony spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Pomimo incydentalnych braków możliwości dostarczenia worków przez dwóch toruńskich zarządców z worków biodegradowalnych skorzystało ok. 40 000 gospodarstw domowych w zabudowie wielorodzinnej Torunia.

Kto ma prawo do zniżki?

Przy okazji zatem jeszcze jedna sprawa ze śmieciami związana. Zgodnie z przyjętymi w 2021 roku zasadami, osoby korzystające z kompostowników, powinni korzystać ze zniżek w opłatach za odbiór odpadów.

- Istnieją wyłącznie dwa przypadki (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w których możemy ubiegać się o częściowe zwolnienie z miesięcznej opłaty, naliczonej według stawek podstawowych: Nieruchomość zamieszkuje rodzina wielodzietna, wówczas możemy zastosować preferencyjną stawkę 80 zł za całą rodzinę i nie wzrasta ona wraz liczbą kolejnych dzieci. Kompostujemy wszystkie bioodpady w kompostowniku przydomowym w domu jednorodzinnym, wówczas możemy obniżyć opłatę o 2 zł za jedną osobę zamieszkującą nieruchomość - wylicza Malwina Jeżewska. - W związku z tym, w zabudowie wielorodzinnej nie ma możliwości kompostowania oraz skorzystania z ulgi za kompostowanie. Wiele osób ma kompostowniki na działkach, ale Rodzinne Ogródki Działkowe znajdują się poza gminnym systemem obrotu odpadami. Między blokami również pojawiają się kompostowniki, urządzane m.in. dzięki budżetowi obywatelskiemu. Co z nimi?

