Toruń. Tak miłośnicy książek i biegania ścigali się w kampusie UMK

W sobotę, 8 października, odbył się VIII Bieg z książką. Studenci, absolwenci i pracownicy oraz sympatycy UMK spotkali się przy Bibliotece Uniwersyteckiej, by pokonać dystans 5466 kroków. Dlaczego akurat tyle? Nawiązano do Roku Polskiego Romantyzmu, ogłoszonego w 2022 r. z okazji 200 rocznicy wydania "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. Liczba 5466 to 1822 (rok wydania Ballad i romansów) razy 3 (trzech najważniejszych przedstawicieli polskiego romantyzmu – Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński). Uczestnicy tradycyjnie byli zobowiązani do pokonania dystansu z książką w dłoni. Oto nasza fotorelacja z imprezy:

Agnieszka Bielecka