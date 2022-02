Toruń. Rower miejski startuje od poniedziałku! To musisz wiedzieć

Trwają już ostatnie przygotowania do uruchomienia Torvelo. Obecnie rowery są remontowane i konserwowane, tak abyśmy mogli z nich korzystać w bezpieczny sposób przez cały najbliższy sezon. Z rowerów miejskich będziemy mogli korzystać aż do 23 grudnia 2022 roku.

Rower miejski. Co nas czeka?

W poniedziałek 14 lutego 2022 roku, na ulice Torunia wyjedzie 250 rowerów. Zgodnie z umową, rowerowa flota w pełnym składzie, tj. w liczbie 450 jednośladów, zostanie uruchomiona 1 marca br.. W nowym sezonie rowery wrócą na wcześniej zawieszone stacje na Rubinkowie oraz na Bydgoskim Przedmieściu (punkt przy skrzyżowaniu Broniewskiego z Reja). W tym sezonie uruchomiona zostanie również stacja na toruńskim osiedlu Jar, przy ulicy Watzenrodego na wysokości wejścia do parku przy Stawie Kapitana. Nowy punkt pojawi się też w okolicach Urzędu Miasta przy Wałach Generała Sikorskiego. Tym samym, będzie to druga stacja w tej okolicy. Czeka nas także zmiana dotycząca stacji przy Szosie Chełmińskiej. Do tej pory rowery czekały na chętnych użytkowników przy Targowisku Miejskim, zaś od nowego sezonu wypożyczalnia znajdować się będzie bliżej Cinema City.