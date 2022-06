Toruń. Rodzice z Kaszczorka nadal boją się o dzieci. UMT ich petycję załatwił odmownie

Rodzice uczniów SP 27 przy ul. Turystycznej apelowali do władz Torunia, by przed szkołą zainstalować wzniesione przejście dla pieszych. Powód? Groźni, rozpędzający się kierowcy. Urzędnicy jednak petycję załatwili odmownie: takie rozwiązanie byłoby... groźne dla kierowców.

CBŚP rozbiła grupę przestępczą w regionie

Sprawę opisywaliśmy na początku maja. Szkoła Podstawowa nr 27 w Kaszczorku jest niewielka, ale codziennie drogę do i z placówki przemierzają dziesiątki dzieci. Są w niebezpieczeństwie - alarmowali rodzice. Dlatego skierowali petycje do władz miasta. Co opisali i o co wnioskowali?

"Mimo ograniczenia do 30 km/h kierowcy jadą za szybko, a nawet wymijają na ciągłej"

Przejście dla pieszych przy ulicy Turystycznej, tuż przy dojściu do szkoły, powstało w naprawdę niebezpiecznym miejscu. - Na zakręcie ulicy, gdzie jest ograniczona widoczność. Dochodzi tutaj do wielu kolizji drogowych, pomimo zamontowanego znaku ograniczającego prędkość do 30 km na godzinę. Samochody notorycznie poruszają się z nadmierną prędkością, a nawet wyprzedzają pomimo linii ciągłej - alarmowali w imieniu rodziców Marcin Łowicki i Askaniusz Janowski, społecznicy.