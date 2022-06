Toruń. Raport z budowy nowej linii tramwajowej na Jar. Kolejne zmiany w organizacji ruchu na rondzie Czadcy

Kolejne zmiany na rondzie Czadcy

Od środy 29 czerwca 2022 r. zmieni się czasowa organizacja ruchu w rejonie ronda Czadcy. Ruch po północnej stronie ronda (od strony osiedla Wrzosy) na odcinku od ul. Kaliskiego do ronda będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni wschodniej, od strony zajezdni autobusowej. Natomiast ruch po południowej stronie ronda (od strony centrum) na odcinku od ul. Filtrowej do ronda będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni zachodniej, od strony przychodni lekarskiej. Na samym rondzie zaś, będzie obowiązywał ruch okrężny z ograniczeniem do jednego pasa ruchu.

Prace prowadzone na pl. NOT nie wyglądają może spektakularnie, ale są bardzo istotne. Trwają tam rozbiórki podbudowy, a niebawem rozpocznie się przebudowa kanalizacji deszczowej i przygotowania do układania nowych rozjazdów torowych. Na Szosie Chełmińskiej, od pl. NOT do ul. Grudziądzkiej, likwidowane są kolizje z uzbrojeniem podziemnym. Jednocześnie powstają fundamenty sieci trakcyjnej. Na wysokości targowiska miejskiego wylano już dolną płytę torową i niedługo rozpocznie się montaż szyn.