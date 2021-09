Toruń. Przybywa aut elektrycznych. Jest ich o kilkadziesiąt więcej niż rok temu

Sprzedaż "elektryków" będzie rosła

W swojej prognozie PSPN bierze pod uwagę kontynuację subsydiów w postaci dotacji z NFOŚiGW z programu "Mój Elektryk". Mimo to szacunki na 2025 r. są nieco niższa niż w poprzedniej prognozie. Spowodowane to jest późnym uruchomieniem wsparcia dla nabywców instytucjonalnych, jak również kryzys na rynku półprzewodników, który ogranicza podaż EV wybranych marek.

Z raportu PSPA wynika, że, niezależnie od scenariusza, sprzedaż samochodów elektrycznych w ciągu obecnej dekady z roku na rok będzie wzrastać, co gwarantuje polityka Unii Europejskiej jak i stymulowane przez nią inwestycje koncernów motoryzacyjnych. Tempo tego wzrostu będzie zależeć w znacznej mierze od czynników krajowych: stworzenia przyjaznego otoczenia legislacyjnego jak i wdrożenia efektywnego systemu wsparcia finansowego.