Hitlerowskie symbole na starówce. W Toruniu kręcony jest film "Filip"

Zdjęcia do najnowszego filmu produkcji Telewizji Polskiej pt. „Filip”, będącego ekranizacją powieści Leopolda Tyrmanda o takim samym tytule, kręcone są w Toruniu od tygodnia. Najpierw powstawały sceny w Dworze Artusa. W weekend na niektórych ulicach starówki pojawiły się dekoracje z hitlerowskimi symbolami i niemieckimi plakatami propagandowymi z czasów II wojny światowej. Ma to zapewnić klimat na ulicach Frankfurtu nad Menem w 1943 roku, w którym toczy się akcja powieści i filmu. Właśnie to niemieckie miasto "gra" Toruń.