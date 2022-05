Toruń. Piknik "Polska dla Ukrainy" w Młynie Wiedzy

Pogoda dopisała. Piknik "Polska dla Ukrainy" odbył się dzisiaj w Młynie Wiedzy w Toruniu. Kto nie dał rady przyjść w niedzielę, może to zrobić w poniedziałek 2 maja w godzinach 11-17. Przed głównym budynkiem powstała sztuczna plaża, na której dzieci z Torunia i Ukrainy skorzystają z szeregu atrakcji. Piknik to okazja do międzynarodowego spotkania i jeszcze większej integracji polsko-ukraińskiej. Przygotowaliśmy również mini zawody, w których nagrodami będą słodkości z Polski i Ukrainy.

Agnieszka Bielecka