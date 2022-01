Toruń. Najlepszy ginekolog polecany przez pacjentki! U kogo się leczyć, gdzie prowadzić ciążę? Sara Watrak

lek. Marek Józefowicz Franciszka Ratajczaka 2, Stawki, Toruń Gabinet Ginekologiczny lek. med. Marek Józefowicz "Profesjonalne podejście. Pan doktor odpowiadał rzeczowo na moje pytania, a nawet dowiedziałam się dużo więcej. Naprawdę godny polecenia ginekolog." "W gabinecie panuje miła atmosfera. Lekarz zwraca uwagę na komfort pacjenta i wszystko bardzo dokładnie tłumaczy. Polecam" Czytaj też: Najlepsze położne w Toruniu pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (16 zdjęć)

W mediach społecznościowych co rusz pojawiają się pytania o najlepszego ginekologa w Toruniu. Zebraliśmy dla Was najczęściej powtarzające się opinie naszych Czytelniczek oraz użytkowniczek portalu ZnanyLekarz.pl. Zobaczcie, u kogo warto się leczyć i gdzie prowadzić ciążę. Tych ginekologów polecają mieszkanki Torunia. Szukacie zaufanego lekarza? Sprawdźcie nasze zestawienie! Kogo dodalibyście do tej listy?