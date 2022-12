Toruń. Mogło dojść do tragedii! Pomoc psychiatry przyszła zbyt późno? Małgorzata Oberlan

Tuż przed godziną 20.00 we wtorek młoda torunianka wjechała autem przez okno do studia urody. Pogotowie zabrało ją do szpitala psychiatrycznego. Kilka godzin wcześniej pogotowie do tej samej kobiety z urojeniami wzywali policjanci. Dlaczego wówczas jej nie hospitalizowano?