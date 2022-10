Toruń. Jadłodzielnie czekają na wolontariuszy. Bądź jak Igor Kaczanowski!

Kim jest Igor Kaczanowski i na czym polega jego praca dla jadłodzielni?

Igor Kaczanowski niedawno dołączył do grona wolonatriuszy. Jest opiekunem jadłodzielni na targowisku Manhattan na Rubinkowie. To uczeń ósmej klasy Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu. To także zapalony sportowiec - jest zawodnikiem juniorskiej drużyny "Angelsów", czyli graczy futbolu amerykańskiego. Igor ma siłę i jest systematyczny, a to wielkie zalety w tym wolontariacie.