Toruń. Hospicjum dla dzieci "Nadzieja" potrzebuje pomocy. Jest zbiórka

- Do zakończenia budowy naszego oddziału pozostały drobne prace wykończeniowe, m. in. montaż części stolarki drzwiowej wewnętrznej czy tzw. "biały montaż". Na dokończenie budowy otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków UE, w tej chwili dopinamy formalności, by jak najszybciej otrzymać unijne środki i zakończyć prace budowlane. Kolejny etap to odbiory techniczne. Niestety, trudno określić, jak długo to potrwa, liczymy na przychylność wszystkich urzędów w tym zakresie, ale trudno powiedzieć, ile czasu będzie na to potrzebne - mówi Monika Rajczyk z Hospicjum "Nadzieja". - Do czasu zakończenia odbiorów technicznych nowego obiektu musimy zebrać środki na wspomniane wyposażenie, a potem już tylko upragniona przeprowadzka.