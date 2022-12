Toruń. Fryzjerki z miasta za darmo strzygą bezdomnych. "Słuchamy historii ich życia"

4 grudnia, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu. Społecznicy z organizacji "Serce Torunia" organizują tutaj kolejną już wydawkę jedzenia i odzieży. W kolejce po gorąca zupę i kanapki ustawiają się nie tylko osoby bezdomne z pobliskiej noclegowni, ale i inne - żyjące w bunkrach czy na dworcach.

Jest smacznie, od serca. Jest dyżur medyków; jest do wzięcia ciepła garderoba. Po raz kolejny też na potrzebujących czekają dwie fryzjerki: Angelika Biegniewska i Żaneta Zasadzka. "Czekaliśmy na was! Kochamy was!" - nie kryją entuzjazmu bezdomni. Potem, w kolejce do golenia i strzyżenia, bywa już mniej milo. - Bo panowie kłócą się o kolejność. I czasem trzeba na nich huknąć: "Chłopcy, bo nie obetnę żadnego!" - śmieje się Żaneta.

