Toruń. Finał głośnej afery na Mokrem. Nieuczciwy sekretarz trafił za kratki

"Izba karna skazała sekretarza wójtowskiego z Mokrego Augustyna Bulbysa za sprzeniewierzenie zwykłe i urzędowe i zniszczenie dokumentów urzędowych na trzy lata więzienia i utratę praw obywatelskich przez pięć lat - czytamy. - Oskarżony, który od 8 marca br jest więziony, był sekretarzem wójtowskim na Mokrem od początku kwietnia roku 1899. Gdy w styczniu br urząd wójta przeszedł na zastępcę tegoż pana Raapkego, wykazało się, że kilkanaście dokumentów urzędowych brakuje. Wkrótce potem przyszedł Bulbys pewnego poranku do mieszkania zastępcy wójta z wiadomością, że do biura zakradli się złodzieje i zabrali pewne sumy pieniędzy oraz kilka dokumentów. Zaraz wówczas powstało jednak podejrzenie, że włamanie złodziei urządził sztucznie Bulbys, ażeby pokryć swe łotrostwa. Prócz tego zarządził, że padło podejrzenie na syna dawniejszego wójta mokrzańskiego Hellmicha, jakoby on skradł papiery. Pulpit, który "złodzieje rozbili" zawierał 59 marek, które Bulbys miał odesłać powiatowemu budowniczemu Rathmanowi, 64,50 mrk kasy wójtowskiej, coś 240 czy 280 mrk kasy gminy Rubinkowa i 64 marki pieniędzy ściągniętych jako grzywna. Prócz tychże pieniędzy zniknęły także akta osobiste oskarżonego. Oskarżenie zarzuca także oskarżonemu, że sprzeniewierzył sumy 23,80 i 260 mrk, które mu dali młynarz Kosch i sołtys gminy Rubinkowa Popławski celem odesłania landraturze. Po uwięzieniu Bulbysa wykazało się, że był dwa razy karany za sprzeniewierzenia a raz za oszukaństwo. I taki pan pełnił obowiązki urzędowe! Widocznie świadectwa jego nie badano należycie, bo inaczej łatwo było stwierdzić, że są fałszywe".