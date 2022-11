TOP 10 Torunia. Najlepsza pizza w mieście. Gdzie ją zjemy? Tak uważają mieszkańcy i turyści! Oto ranking

Jeden z włoskich, kulinarnych towarów eksportowych wiele ma twarzy. Jedna to ta tradycyjna - cienkie, chrupiące ciasto i minimum dodatków na nim - aromatyczny sos pomidorowy i, rzecz jasna, mozzarella. Do tego coś ekstra w postaci szynki czy kiełbasy salami i okazuje się, że niekoniecznie trzeba jechać aż do Neapolu, by poczuć się jak "u Włocha".