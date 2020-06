TOP 10 Czego najbardziej brakuje w Toruniu? Internauci zdecydowali

Czego najbardziej brakuje w Toruniu? To pytanie zadaliśmy Czytelnikom na naszym facebookowym profilu. Najwięcej osób wskazało konieczne ich zdaniem inwestycje w infrastrukturę miasta. Ale nie tylko to. Oto, co Państwa zdaniem należy w mieście wybudować albo uporządkować. >>>>>>>CZYTAJ DALEJ