Te domy, auta oraz zegarki skarbówka licytuje w sierpniu i wrześniu 2022 r.!

"Podaję do publicznej wiadomości, że 28 września 2022 r. o godz. 10:00 Miejsce w budynku Urzędu Skarbowego, mającego siedzibę w Nakle nad Notecią przy ul. Sądowej 8, w pokoju nr 201, Odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości zobowiązanego Arkadiusza Nitki zam. Mąkoszyn 8 89-200 Szubin, stanowiącej działkę nr 36 położoną w Mąkoszynie, o powierzchni 0,4001 ha, zabudowaną domem jednorodzinnym o konstrukcji murowanej, w zabudowie wolnostojącej, parterowym, z poddaszem użytkowym, o powierzchni użytkowej 110,55 m2 i powierzchni zabudowy 84 m2" - ogłasza naczelnik skarbówki w Nakle. Nieruchomość położona jest we wsi Mąkoszyn, w odległości ok. 8,5 km od siedziby gminy Szubin – miasta Szubin oraz w odległości ok. 29 km od siedziby powiatu - miasta Nakło nad Notecią i w odległości ok. 33 km od miasta Bydgoszcz. Suma oszacowania zajętej nieruchomości wynosi 522 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 391 500,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 52 200,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią. Wadium można także wpłacić na konto: NBP O/O Bydgoszcz 85 1010 1078 0007 3613 9120 0000 (wadium powinno znajdować się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację).

Pixabay