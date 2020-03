Taksówkarze w Toruniu w rozpaczy. "Straciliśmy 80 procent kursów"

Józef Dudek prosi torunian, by nie bali się taksówek. -Wszystkie nasze wozy przeszły dezynfekcję od wewnątrz, łącznie z tapicerkami, klamkami etc. Wszyscy kierowcy mają specjalne płyny dezynfekujące na bazie spirytusu. Czyszczą klamki i inne dotykane powierzchnie po każdym kursie. Bardzo dbają o higienę i bezpieczeństwo we własnym interesie. Od piątku (20.03) każdy nasz wóz będzie miał naklejkę informująca o dezynfekcji - kończy szef Zrzeszenia, które na rynku toruńskim działa już ponad 50 lat. Ale z koronawirusem mierzy się pierwszy raz... POLECAMY: PKS zawiesza większość kursów! Pozostałe są bezpłatne! Biedronka: limity klientów, czynne tylko do 20.00, płyny i chusteczki przy kasach Odwołane śluby i chrzciny w Toruniu, pogrzeby tylko na cmentarzu

Fot. Grzegorz Olkowski/Tekst: Małgorzata Oberlan