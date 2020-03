Tak się bawiliście w Hex Club Toruń. Obejrzyjcie fotorelację!

Ruszył nabór zgłoszeń do Bella Skyway

„Elementarne cząstki wolności” - taki temat będzie miał tegoroczny Bella Skyway Festival. To nawiązanie do obchodzonego w tym roku stulecia powrotu Torunia do wolnej Polski. Festiwal światła odbędzie się po raz dwunasty. Zaplanowano go na 18-23 sierpnia.