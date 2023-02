Tak mieszka i żyje na co dzień Adam Małysz. Piękna kuchnia i ogromny telewizor! [prywatne zdjęcia]

Tak mieszka i żyje na co dzień Adam Małysz. Ubiegły rok był bardzo ważny dla Adama Małysza. Były wspaniały skoczek narciarski zaczął zupełnie nowy etap swojego życia - został prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Biuro PZN znajduje się w Krakowie, ale dom rodzinny Małysza pozostaje w Wiśle, gdzie świeżo upieczony prezes ma swój azyl po pracy. Zobacz na kolejnych stronach, jak Adam Małysz żyje na co dzień ->>>>> Czytaj również: Dawid Kubacki to szczęśliwy mąż i tata. Tak mieszka i żyje prywatnie [zdjęcia] Wielka podróż Kamila Stocha. Razem z żoną pojedzie dookoła świata! [zdjęcia] Tak mieszka Piotr Żyła. Skoczek jest w związku z piękną aktorką! [prywatne zdjęcia]

