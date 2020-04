Szpital zakaźny: dla kogo premie za walkę z COVID-19? "Płynność finansowa szpitala może być zagrożona"

W środę (22.04) skierowaliśmy pytanie do dyrekcji lecznicy oraz marszałka województwa, za pośrednictwem ich rzeczników, o to, czy pracownicy oddziału mogą liczyć na premie za pracę w okresie pandemii.

Od kilku dni piszemy o sytuacji w szpitalu zakaźnym. Jego personel zdecydował się ujawnić, w jakich warunkach pracuje. Zrelacjonował między innymi: problemy kadrowe (odchodzący lekarze zakaźnicy), brak wsparcia (odmowy współpracy innych medyków w obawie przed zakażeniem), presję na oszczędzanie ochron osobistych, które i tak pochodzą głównie z darowizn, przemęczenie, stres, brak anestezjologa na oddziale, brak specjalistów do obsługi przygotowanych stanowisk respiratorowych, brak odzieży (tzw. mundurków) dla lekarzy, którzy pracują w prywatnych ubraniach, następnie zawożąc je do domów.

Do tych alarmujących sygnałów odniosła się dr Joanna Petelska-Michorzewska, koordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. Zaprzecza temu, co zgłosił nam personel. Oto, co pisze:

"W szpitalu, który dysponuje 100 łóżkami na wszystkich oddziałach przebywa obecnie nie więcej niż 30 pacjentów. Personel lekarski stanowi obecnie ośmiu lekarzy pracujących w oddziałach zakaźnych i siedmiu pulmonologów.

Praca w obecnej sytuacji jest na pewno trudna i pełna wyzwań, ale nie jest prawdą, że czujemy się osamotnieni i że inni medycy nie chcą nam pomagać. W razie potrzeby zwracamy się o pomoc do personelu Oddziału Chorób Płuc, zgłosiły się także pielęgniarki z innych oddziałów szpitala wojewódzkiego oraz lekarze stażyści. Przy takiej ilości zgłaszających się i hospitalizowanych pacjentów jesteśmy w stanie sobie poradzić. Nieprawdą jest więc, że kadrowo sytuacja jest dramatyczna.

Na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym, którym kieruję, przebywa zwykle około 6-10 pacjentów z powodu zakażenia koronawirusem. Wszystkie cięższe przypadki z chorobami towarzyszącymi i wymagające zastosowania respiratora są do chwili obecnej kierowane do szpitala w Grudziądzu. Jeśli zabraknie miejsc w Grudziądzu, będziemy leczyć takich pacjentów również u nas – ustaliliśmy z koordynatorami Oddziałów Intensywnej Terapii, że wyznaczą oni anestezjologów i pielęgniarki ze swoich oddziałów do dyżurów w szpitalu zakaźnym jeśli zajdzie taka konieczność.

Na początku pandemii rzeczywiście były problemy ze środkami ochrony osobistej, ale obecnie nie odczuwamy żadnych braków w tym zakresie. Środki te otrzymujemy z różnych źródeł: szpitala, rezerw wojewody lub darczyńców. Staramy się nimi gospodarować racjonalnie, ale absolutnie nie oszczędzamy ich kosztem zdrowia swojego czy pacjentów. W mojej opinii artykuł poprzez podawanie tego typu nieprawdziwych lub nieścisłych informacji zwiększa tylko niepokój społeczny, a tego powinniśmy wszyscy unikać. Jest to dla nas czas ciężkiej pracy, ale dziękujemy wszystkim za wsparcie i pomoc".

Do sytuacji w szpitalu zakaźnym będziemy wracali.