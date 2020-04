Gdyby jakikolwiek wynik testu był dodatni, byłby to pierwszy przypadek zarażenia wirusem osoby dorosłej w szpitalu na Bielanach. Dotąd zarażenia dorosłych (aż 30 przypadków) dotyczyły tylko miejskiego szpitala przy ul. Batorego w Toruniu. Natomiast w wojewódzkiej lecznicy zarażeniu uległ 9-letni pacjent szpitala dziecięcego (to jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja na osiedlu Na Skarpie, wchodząca w skład Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego). Chłopiec przewiezioniony został do jednoimiennego szpitala w Grudziądzu. Wraz z nim - drugie dziecko, współpacjent ze szpitalnej z sali, z podejrzeniem zarażenia. Do tematu wrócimy. Czytaj także: Maseczka ochronna na koronawirusa. Jak ją zrobić samemu?