Starostwo Powiatowe zamyka się na petentów. Czy tak samo zrobią urząd miasta i urząd marszałkowski?

- Chcemy zapobiec transmisji wirusa, dlatego zdecydowaliśmy się wrócić do systemu pracy, jaki obowiązywał przed rokiem. Bardzo chcieliśmy tego uniknąć, ale nie możemy zignorować ciągłego i systematycznego wzrostu zachorowań, który obserwujemy już od kilku tygodni – wyjaśnia Starosta Toruński Marek Olszewski.

W ubiegłym tygodniu Starostwo Powiatowe w Toruniu poinformowało, że do końca grudnia ograniczony będzie dostęp do urzędu. Decyzja podyktowana jest troską o życie i zdrowie mieszkańców oraz pracowników. Zdecydowaną większość spraw klienci będą mogli załatwić poprzez kontakt telefoniczny, mailowy oraz ePUAP. Osobiście będzie można pojawić się w urzędzie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, zawsze po uprzednim umówieniu się na konkretną godzinę.

Urząd Miasta Torunia najprawdopodobniej już w środę, 1 grudnia wróci do systemu pracy, który obowiązywał przy poprzednich falach koronawirusa. To między innymi mierzenie temperatury przy wejściu do magistratu.