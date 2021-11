Skarbówki w regionie wchodzą na pensje i emerytury, by ściągnąć zaległy abonament RTV

- Mnie również „dopadła” Poczta Polska. Dostałam wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu RTV. Mój dług to 607 zł. Wiadomo, że go nie ureguluję w ciągu siedmiu dni, bo nie mam takich pieniędzy. Moja emerytura wynosi zaledwie 1600 zł „na rękę”, a same leki kosztują mnie co miesiąc 500 zł. Tak więc skończy się tym, że fiskus wejdzie na moje świadczenie. Wcale się nie dziwię, że ludzie na chcą płacić na publiczne media. Na Jedynce i Dwójce naprawdę nie ma czego oglądać. Poza tym uważam, że skoro płacimy rachunek za kablówkę czy satelitę, to abonament powinien być zniesiony. Niech kablówki czy satelity dzielą się tymi pieniędzmi z telewizją publiczną - mówiła niedawno Stała Czytelniczka w rubryce „Gazeta Słucham”.