Skandal w Boliwii. W telewizji na żywo pokazano śmierć mężczyzny zakażonego koronawirusem. W tym czasie lekarze walczyli o jego życie

Arriva w marcu zawiesiła kursy autobusów. Kiedy wrócą?

- Nie mamy, jak wrócić do domu! – napisała do nas zaniepokojona czytelniczka. Podwyżki cen w Arrivie to nie jedyny problem podróżujących. Z powodu epidemii zawieszono część kursów. Kiedy wrócą?