Sąd w Toruniu skazał za napad na Tunezyjczyka

Między Polakiem a Tunezyjczykiem. "Spalę ci ten kebab!"

Choć Łukasz B. nie dobił jeszcze do trzydziestki, to już przynajmniej pięciokrotnie wchodził w konflikty z prawem. Skazywany był przez sądy za przestępstwa przeciwko mieniu, ale i ludzkiemu życiu i zdrowiu. Teraz miał proces za rasistowski atak na Tunezyjczyka. Co ustaliła prokuratura?