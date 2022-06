Rusza nabór wniosków o nagrodę prezydenta Torunia Adam Mroczek

Nagrody Prezydenta Miasta Torunia za rok 2016 Sławomir Kowalski/Polska Press

Prezydent Miasta Torunia zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagród Prezydenta Miasta Torunia za rok 2021 lub całokształt działalności. Wnioski wraz z uzasadnieniem można składać do 15 lipca 2022 roku w Wydziale Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia.