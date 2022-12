Rozbudowa budynku straży pożarnej przy ul Prostej w Toruniu z nagrodą!

Pierwsze rozmowy na temat inwestycji

Etapy modernizacji

Modernizacja będzie przebiegała etapami do grudnia 2025 r. Projekt budowlany ma być gotowy do połowy 2023 r. i w tym samym roku mają ruszyć prace. Szacowany koszt przedsięwzięcia - 21 mln zł brutto. Zgodnie z założeniami zabytkowa część obiektu zostanie odrestaurowana i zmodernizowana, a przylegająca do niej część współczesna, dobudowana w latach 80. i nie wpisana do rejestru zabytków, zostanie zburzona. W jej miejsce planuje się budowę nowej, większej części kompleksu i, co ważne, odsunięcie jej od historycznego muru, tym samym umożliwienie prac konserwatorskich i restauratorskich w tej części.