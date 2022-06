Rower w MZK Toruń? Pasażer musi zapłacić podwójnie!

Toruń. Miał iść do więzienia, bo z covidem wyszedł z domu! Uratował go obrońca

Emeryt kontra MZK Toruń w sądzie. Przegrał i musiał zapłacić mandat!

Oburzonych nową opłatą nie brakowało, o czym piszemy w dalszej części tekstu. Żale na nic się jednak zdały. Opłata obowiązuje i dotyczy nawet osób, które same podróżować mogą MZK bezpłatnie. Do tego grona należą np. emeryci.

Nie pomogły tłumaczenia, że pan Jerzy sam zwolniony jest z opłaty za przejazd i że o nowej opłacie nic nie wiedział. Emeryt dostał do zapłacenia: 6,80 zł (za przewóz roweru) i 127 zł 50 gr kary, co formalnie MZK nazywa "opłatą dodatkową". Gdy takiej kary nie zapłaci się w ciągu siedmiu dni, to wzrasta ona do 255 zł.

Pan Jerzy z decyzją kontrolerów się nie pogodził i złożył reklamację. MZK Toruń załatwiło ją jednak odmownie. Mężczyzna odwołał się do Sądu Rejonowego w Toruniu. Podkreślał przy tej okazji, że o opłacie nie został - jako pasażer - skutecznie poinformowany.

Sędzia Magdalena Glinkiewicz zbadała sprawę i racji emerytowi nie przyznała. Ustaliła, że informacje o opłacie dostępne były i są w każdym pojeździe MZK, a do tego na stronie internetowej przewoźnika. Wyrok? Pan Jerzy musiał zapłacić 6,80 zł plus 255 zł kary. Dodajmy, że ten wyrok wraz z uzasadnieniem 14 czerwca br. opublikowano w Portalu Orzeczeń Sądowych.