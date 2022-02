"Psychopaci z Olsztyńskiej". 11 nastolatków stanie przed sądem w Toruniu!

Policjantom udało się dotrzeć do całej grupy "Psychopatów z Olsztyńskiej". To 11 nastolatków w wieku od 14 do 17 lat, którzy nękali chorego Krystiana z osiedla socjalnego. Dwoje stanie przed dorosłym sądem, a pozostałymi zajmie się sąd rodzinny. Prokuratura wobec najstarszych skierowała już akt oskarżenia.

W październiku ub.r ujawniliśmy szokujące praktyki, jakich grupa nastolatków dopuszczała się na osiedlu bloków socjalnych przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu. Sama nazwała się "Psychopatami z Olsztyńskiej".

Ofiarą nękania był chory Krystian, nastolatek z bloku socjalnego w Toruniu

Bazą dla tych nastolatków stały się altanki na placu rekreacyjnym. Tutaj piły, paliły, raczyły się innymi używkami i zabawiały kosztem chorego na schizofrenię Krystiana. Poniżały go, wyśmiewały, prowokowały do ośmieszających zachowań takich jak np. obnażanie się, zawijały w dywan, częstowały używkami, a nawet proponowały po 10 zł za jedzenie włosów z własnego przyrodzenia. Miały też namawiać do kradzieży alkoholu w Biedronce. Upokarzające sceny nastolatki nagrywały komórkami. Filmiki rozpowszechniały między sobą w ramach grupy "Psychopaci z Olsztyńskiej". Kilka takich szokujących nagrań i zdjęć przekazała naszej redakcji pani Agnieszka, matka krzywdzonego Krystiana, mieszkanka ulicy Olsztyńskiej.

Policjanci z komisariatu na Rubinkowie na nasze publikacje zareagowali błyskawicznie. Najpierw zatrzymano 17-letnią Anielę Ś. i nieco młodszego chłopaka. Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód śledztwo w kierunku uporczywego nękania prowadzono jednak dalej. Dziś jest już jego finał: akt oskarżenia skierowany do "dorosłego sądu" i sprawy przekazane do sądu rodzinnego.

Toruń. "Psychopaci z Olsztyńskiej" czyli grupa 11 nastolatków. Kim są i co im grozi?

- Akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Toruniu, mówiący o uporczywym nękaniu wspomnianego chłopca w okresie od 25 czerwca do 30 września 2021 roku skierowaliśmy przeciwko dwojgu najstarszych nastolatków. To 17-letnia Aniela Ś. i nieco starszy Hubert C. (urodzony w maju 2004 roku). Oni odpowiedzą za zarzucane im czyny jak osoby dorosłe - mówi prokurator Joanna Becińska, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód.

Tej dwójce z przestępstwo opisane w artykule 190a par. 1 Kodeksu karnego formalnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Sąd może jednak w określonych przypadkach tego czynu zastosować też karę łagodniejszą: ograniczenia wolności, albo nawet tylko wymierzyć grzywnę. Wówczas też jednak zastosuje środki karne, np. zakaz zbliżania się, kontaktu, nawiązkę dla pokrzywdzonego.