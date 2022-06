Przedwczesna śmierć z powodu kawy? Uważaj jaką ilość kawy sypiesz do kubka!

Pijesz umiarkowanie kawę? To przedłuży tobie życie

Umiarkowane spożywanie kawy słodzonej cukrem lub gorzkiej może wiązać się z niższym ryzykiem przedwczesnej śmierci — do takich wniosków doszli chińscy naukowcy po 7 latach badań, w których wzięło udział ponad 170 tys. osób w wieku od 37 do 73 lat.

Przedwczesny zgon grozi osobom niepijącym kawy

Jeśli pijemy umiarkowane ilości kawy, czyli od 1,5 do 3,5 filiżanek dziennie, to mamy o 30 proc. niższe ryzyko przedwczesnej śmierci w porównaniu z osobami, które w ogóle nie piją kawy — bez względu na to, czy posłodzimy spożywany przez nas napój 1 łyżeczką cukru czy nie.

Z kolei osoby, które pijały nieco większe ilości kawy — od 2,5 do 4,5 filiżanek na dobę — miały o 29 proc. niższe ryzyko przedwczesnego zgonu. Nawet ci, którzy deklarowali najmniejsze ilości spożywanej na co dzień kawy, wykazywali się od 16 proc. do 21 proc. niższym ryzykiem przedwczesnego zgonu. Natomiast ludzie zupełnie rezygnujący z picia na co dzień kawy byli obciążeni najwyższym ryzykiem przedwczesnego zgonu w porównaniu do pozostałych uczestników badania.