Prokurator z Torunia kierowała po alkoholu. Znamy szczegóły! Co się wydarzyło w Lubiczu Dolnym?

Już 2 stycznia sprawę do dalszego prowadzenia przejęła od toruńskich organów Prokuratura Krajowa. A dokładniej - Wydział Spraw Wewnętrznych. Kierunek postępowania: prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. - Zgromadzony materiał dowodowy uzasadniał skierowanie do sadu dyscyplinarnego wniosku o zezwolenie na pociągniecie prokuratora do odpowiedzialności karnej - informuje prokurator Ewa Bialik, rzecznik Prokuratury Krajowej W tempie błyskawicznym sąd dyscyplinarny uchylił Sylwii Cz. immunitet, co pozwoliło postawić jej prokuratorskie zarzuty. Jakie konkretnie? Z artykułu 178 a par. 1 kodeksu karnego, który mówi, że "Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Polecamy Prawosławne Boże Narodzenie od kuchni! Zima stulecia 1978/1979 w Toruniu. Armagedon Toruń kiedyś i dziś. Zobacz, jak zmieniło się miasto

Grzegorz Olkowski - archiwum Nowości; tekst: Małgorzata Oberlan