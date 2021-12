Pomorzanin Toruń ma nowego trenera. Piłkarzy poprowadzi Jarosław Białek

Jako trener Białek pracował m.in. z juniorami starszymi Elany, którzy grali w Centralnej Lidze Juniorów w sezonie 2018/2019. W kolejnym roku został asystentem ówczesnego pierwszego trenera Ariela Jakubowskiego, jednak latem 2020 roku pożegnał się z klubem. Teraz czeka go praca w Pomorzaninie, który po rundzie jesiennej zamyka tabelę 4. ligi kujawsko-pomorskiej .

Dodajmy, iż do 12. kolejki trenerem Pomorzanina Toruń był Waldemar Czarnecki. W poniedziałek, 25 października, klub za porozumieniem stron rozwiązał umowę ze szkoleniowcem. Obowiązki trenera zespołu, do końca rundy jesiennej, pełnił Bartłomiej Gawlik. To była druga zmiana szkoleniowca w 4. lidze w sezonie 2021/22.