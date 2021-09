Policyjna strzelnica w Toruniu. Zobacz, jak wygląda od środka. Mamy zdjęcia!

Toruńska strzelnica przystosowania jest do zajęć z bronią krótką lub pistoletem maszynowym Glauberyt.

- Policjanci z pionu prewencji i kryminalnego muszą w ciągu 6 miesięcy wziąć udział w co najmniej 5 strzelaniach plus w sprawdzianie, natomiast funkcjonariusze z pionów logistycznych w tym samym czasie w co najmniej 3 strzelaniach plus w sprawdzianie – wyjaśnia Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.