Pokój dla studenta w Toruniu: ile kosztuje? Ceny idą w górę!

30 zł - taki był w środku pandemii przeciętny koszt najmu mieszkania (stawka dotyczy metra kwadratowego) w Toruniu, bez opłat licznikowych i administracyjnych). W Bydgoszczy wynajem kosztował więcej - 32 zł ma mkw. Najdrożej było ciągle w Warszawie (53 zł). Gdańsku (44 zł), Wrocławiu (42 zł) i Krakowie (40 zł). Co ciekawe, drożej niż w Toruniu było też w Częstochowie (32 zł), Białymstoku (32 zł), Sosnowcu (32 zł) czy Łodzi (35 zł).

Rok 2020 oznaczał naukę zdalną także dla wielu studentów UMK. Żacy często rezygnowali ze stancji czy akademików i wracali do rodzinnych domów. Podobnie zresztą było w całym kraju. Z raportu Expandera i Rentiera.io opublikowanego na początku br. wynikało, że Toruń stał się jednym z najtańszych miast akademickich w kraju. Koszty najmu mieszkania spadły u nas przez rok o 9 proc., identycznie jak w stolicy. Mocniej spadły tylko w Krakowie - o 10 proc.

A jak sytuacja na rynku najmu wygląda dziś? Może cieszyć właścicieli nieruchomości, bo stawki wracają do tych sprzed pandemii. Ostatni raport Expandera, z sierpnia br., podaje, że wzrost rozpoczął się już w maju, nie objął jednak całego kraju. Duże podwyżki (rok do roku) zaobserwowano szczególnie w Białymstoku (19 proc.), w Łodzi (12 proc.) i Toruniu (11 proc.).

Cena wynajmu pokoju dla żaka w Toruniu obecnie waha się od 400 zł plus opłaty do 1000 zł plus opłaty. Od czego zależy? Oczywiście, od standardu, lokalizacji (im bliżej UMK tym lepiej) oraz samodzielności. Rozstrzał cenowy jest jednak naprawdę spory.