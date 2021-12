Pocztowcy bez premii świątecznej, ale z podwyżkami od stycznia 2022 roku

Wracamy do tematu bonusów i premii świątecznych w urzędach i firmach. Jak wyjaśnia Justyna Siwek, rzeczniczka Poczty Polskiej, pracownicy tej spółki nie otrzymają wypłat bonusów świątecznych, ponieważ nie przewidują ich wewnętrzne przepisy w PP.

Od stycznia za to zaczną obowiązywać w PP ustalenia porozumienia podpisanego ze stroną związkową, NSZZ Solidarność Pracowników PP. Faktycznie kończy ono trwający od dwóch lat spór zbiorowy. Układ przewiduje wypłatę podwyżek już od stycznia tego roku.

Na jego mocy każdy Pocztowiec ujęty w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy otrzyma 250 zł brutto podwyżki, co – jak podkreślają władze spółki - „realnie przełoży się na wzrost wynagrodzenia średnio o 338 złotych brutto w przeliczeniu na pełen etat, a od 1 lipca 2022 r. – kwota ta wzrośnie do 300 zł brutto, co realnie przełoży się na wzrost wynagrodzenia średnio o 405 złotych brutto w przeliczeniu na pełen etat”.