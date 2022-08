Piwo za darmo w Biedronce i Lidlu. Mega promocja na długi sierpniowy weekend 2022. 12+12 i 4+4 w marketach. A co ze zdrowiem?

Czym jest promocja alkoholu?

To tym pojęciem uznaje się publiczne organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowej, degustacja go, a także dowolne zachęcanie do spożywania trunków procentowych. I tu należy pamiętać, że jest to zakazane w naszym kraju. Jednakże nie każdy produkt z alkoholem jest objęty zakazem.