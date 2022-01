Pierwszy tydzień ferii w Toruniu. Czy spadnie śnieg i czy będzie co robić? Oto szczegóły! Justyna Wojciechowska-Narloch

W pierwszym tygodniu ferii ma padać śnieg, ale temperatury będą dodatnie. Na takie atrakcje więc nie ma co liczyć Jacek Smarz Zobacz galerię (10 zdjęć)

Zaczęło się to, na co czekali wszyscy uczniowie. Właśnie wystartowały zimowe ferie, czyli dwutygodniowa przerwa w zajęciach w szkołach. W prognozach na najbliższy tydzień co prawda zapowiadany jest śnieg, ale chyba nie w takich ilościach, jakie usatysfakcjonowałby dzieci i młodzież. Co zatem robić w Toruniu, kiedy nie ma szkoły?