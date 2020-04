Pierwsza zdalna sesja Rady Miasta. Z powodu pandemii koronawirusa dochody Torunia mogą spaść nawet o 60 milionów złotych [zdjęcia]

Pierwsza zdalna sesja Rady Miasta Torunia przeszła do historii. Swoje miejsca na sali posiedzeń zajęli tylko przewodniczący Marcin Czyżniewski, który przy wsparciu pracowników Biura Rady Miasta obrady prowadził, oraz prezydent Michał Zaleski, który na początku sesji przedstawił radnym pakiet informacji. Słuchacze siedzieli w domach przed ekranami komputerów. Korzystając ze specjalnego oprogramowania, dyskutowali i głosowali. Mimo drobnych problemów technicznych, poszło to całkiem sprawnie. Radni, między innymi, rozdysponowali niemal pięć milionów złotych, jakie Toruń otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjęli program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zgodzili się, aby Błękitna Armia została patronką Szkoły Podstawowej nr 14.

Poza tym dyskutowali długo nad zaproponowanymi przez prezydenta zmianami w Strefie Płatnego Parkowania. Jak już wcześniej informowaliśmy, projekt zakładał, że posiadacze samochodów hybrydowych stracą przywilej parkowania w centrum miasta za darmo. Uchwałę przedstawił radnym Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia - jak poinformował, pod koniec ubiegłego roku w Toruniu było zarejestrowanych 509 takich pojazdów. Liczba ta rośnie, władze miasta zaproponowały zatem, aby z opłat zwolnić posiadaczy aut o napędzie elektrycznym (do końca roku było ich 36), oraz zasilanych wodorem. Zastrzeżenia do tego pomysłu miał m.in. radny Maciej Krużewski (KO). Zwrócił uwagę na to, że samochody hybrydowe, elektryczne czy wodorowe są bardzo drogie, nie ma więc sensu zwalniać ich posiadaczy z kilkuzłotowych opłat. Wtórował mu Sławomir Kruszkowski z ugrupowania prezydenckiego. Maciej Krużewski zauważył również, że stosowane przez miasto zniżki nie powinny służyć promowaniu jakiegokolwiek rodzaju samochodów, ale komunikacji miejskiej.