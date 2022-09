Pierwsza amerykańska bateria Patriot będzie konfigurowana na toruńskim poligonie

Długo wyczekiwana przez wojsko pierwsza, amerykańska bateria Patriot dotarła do Polski. Właśnie rozpoczął się proces składania jej, a konfigurowanie odbędzie się na poligonie w Toruniu.

W tym tygodniu rozpoczęło się kompletowanie pierwszej polskiej baterii Patriot. Cały wielowarstwowy system obrony powietrznej będzie kosztować ponad 120 mld zł.

Czym jest bateria Patriot?

MIM-104 Patriot jest amerykańskim systemem rakietowym ziemia-powietrze na mobilnej platformie samochodowej. MIM-104 opracowany został jako system obrony teatru działań, którego zadaniem jest zapewnienie ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w terminalnej fazie wrogiego ataku.

Przeznaczony jest do zwalczania załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, w tym samolotów i helikopterów, a także atmosferycznych pocisków rakietowych. W ograniczonym zakresie służy także do zwalczania taktycznych pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Mobilność systemu zapewnia łatwy transport zarówno drogowy, jak i powietrzny.

Proces składania Patriotów

Procedura, która rozpoczęła się w tym tygodniu, nazywa się System Integration Check Out (SICO). Po sprawdzeniu i złożeniu poszczególnych elementów zgodnie z harmonogramem, pierwsza z baterii, która składa się m.in. z wyrzutni pocisków, radaru oraz jednostki dowodzenia, w połowie listopada zostanie przemieszczona na poligon artyleryjski w Toruniu. SICO ma być zakończone do końca roku, a w styczniu bateria ma być dostarczona do Sochaczewa, gdzie docelowo będzie stacjonowała. Tam odbędzie się pełna integracja m.in. z systemem kierowania obroną powietrzną IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) oraz szkolenie żołnierzy. Obie baterie powinny osiągnąć wstępną gotowość operacyjną na początku 2024 r.

Ponad 20 mld zł z Patrioty dla programu "Wisła"

Umowa na dostawę dwóch baterii systemu Patriot została podpisana w marcu 2018 roku Ich cena to prawie 4,7 mld dol. amerykańskich (ponad 20 mld zł). Jest to pierwsza faza programu "Wisła", czyli budowy obrony powietrznej średniego zasięgu dającej możliwości zestrzeliwania pocisków w odległości do ok. 100 km. Przez kolejne lata resort obrony do drugiej fazy jednak nie przystąpił. Sytuację zmieniła rosyjska napaść na Ukrainę. Pod koniec maja minister obrony Mariusz Błaszczak skierował do Stanów Zjednoczonych zapytanie ofertowe w sprawie nabycia kolejnych sześciu baterii systemu Patriot produkowanych przez koncern Raytheon. W najbliższych miesiącach można się spodziewać podpisania tej umowy, a jej wartość w zależności od wahań kursowych będzie wynosić co najmniej 50 mld zł. Wstępnie dostawy są planowane na lata 2026–2028. Osiem baterii systemu Patriot to tzw. górna warstwa systemu obrony powietrznej, który dla Wojska Polskiego jest kluczowy.

Programy "Narew" i "Pilica" uzupełnieniem całości