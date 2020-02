Park Glazja w Toruniu. Nowe ścieżki, plac zabaw, siłownia zewnętrzna

Prace w Parku Glazja w Toruniu powoli dobiegają końca. Zamontowano już większość urządzeń. Teraz nawożona jest nowa ziemia. Zmiany w parku usytuowanym między rondem Pokoju Toruńskiego, a ulicami Waryńskiego i Antczaka powinny zakończyć się do końca kwietnia. Zobacz też: Zmiany na Kraszewskiego i placu Niepodległości Kiedy w Toruniu powstanie most tymczasowy? Przedsiębiorcze matki walczą z ZUS-em Niemal w całości gotowe są już chodniki i ścieżki. Zamontowany został zestaw do treningu, pojawiły się urządzenia siłowni zewnętrznej. Gotowy jest już plac zabaw dla najmłodszych. Zamontowano elementy małej architektury m.in. ławki, leżaki, kosze na odpady i odchody oraz stojaki rowerowe. W Glazji pojawiły się już stoły do tenisa oraz szachów, montowane będą także budki dla ptaków, domki owadów oraz tablice informacyjne. Park Glazja zajmuje obszar od ronda przy placu Pokoju Toruńskiego do skrzyżowania ul. Waryńskiego z ul. Antczaka. Zaawansowane są także prace dotyczące zieleni. W parku rozsypywana jest nowa ziemia, posiana zostanie trawa oraz wykonane zostaną nasadzenia krzewów, bylin i drzew. Pojawią się takie gatunki, jak grab pospolity i lipa drobnolistna, bukszpan, lebiodka i dereń biały. Pojawią się nowe układy form roślinnych, a roślinność będzie wzbogacona, szczególnie w piętrze roślinności niskiej (np. byliny, pnącza, trawy ozdobne, żywopłoty formowane i nieformowane). Prace na terenie ponad 5,5 ha za niespełna 5 mln zł prowadzi firma Hosta Group z Grębocina. Zakończenie robót planowane jest już w kwietniu. Realizacja zadania jest dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (65 proc. kosztów, czyli 3 265 467,04 zł).

Grzegorz Olkowski