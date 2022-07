Pandemia, lockdowny, wojna i... Ile firm w Kujawsko-Pomorskiem ma teraz długi w ZUS?

- Pandemia i lockdowny, one spowodowały, że wiele firm do dziś nie może wyjść na prostą, mnie się, niestety, nie udało - mówi pan Jakub, który był właścicielem zamkniętego w zeszłym roku klubu malucha w powiecie bydgoskim. - Teraz próbuję swoich sił w innym biznesie, nie chce zapeszać, oby się udało, ale, niestety, mam zaległości w ZUS. Nie są to duże pieniądze, jednak dług to dług i spłacić go trzeba.