Pamiętasz o soku z marchwi? Ma znakomite właściwości zdrowotne! Sprawdź, dlaczego warto go pić!

Warzywa i owoce są szczególnie popularne wszędzie tam, gdzie dba się o zdrową, zbilansowaną dietę. Wśród propagatorów zdrowego odżywiania się na szczególną pozycję wyprowadza się wszelkiego rodzaju soki, przeciery i koktajle z warzyw oraz owoców. Nie inaczej jest z sokami wykonanymi z marchwi. Dlaczego warto je pić? Jak na zdrowie wpływa sok z marchwi?

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

Przede wszystkim dobre widzenie!

Tym, co sprawia, że spożywanie marchwi jest tak pożądane, jest bogata zawartość beta-karotenu, który doskonale wpływa na jakość naszego wzroku. Jednocześnie sok z marchwi jest bogaty w witaminę A. Kto powinien sięgać po sok z marchwi? Powinny to robić przede wszystkim osoby stale pracujące przy komputerze, spędzające czas na wpatrywaniu się w ekran (również telewizora i telefonu!), które dodatkowo mało śpią w ciągu dnia. W takim przypadku witamina A zawarta w soku z marchwi doskonale wspomoże nasze zmęczone oczy.

Twoja skóra podziękuje za sok z marchwi

Niepokoi cię stan skóry i chcesz odnowić jej blask i sprężystość? W tym przypadku sok z marchwi zagwarantuje to dzięki wysokiej zawartości witaminy C oraz przeciwutleniaczy. To właśnie antyoksydanty odpowiadają za ochronę skóry przed atakującymi komórki skóry wolnymi rodnikami. W przypadku witaminy C można docenić jej rolę w stymulowaniu produkcji kolagenu w skórze. To zaś oznacza, że picie soku z marchwi gwarantuje poprawę wyglądu skóry, nadanie jej młodzieńczego wyglądu. Struktura skóry stanie się jędrna, elastyczna i przyjemna w dotyku.

Chcesz wzmocnić swój układ odpornościowy? Sok z marchwi jest tym, czego potrzebujesz!

To właśnie beta-karoten zawarty w soku z marchwi tak doskonale oddziałuje na nasz organizm. Nie tylko wzmacnia nasz wzrok, ale również gwarantuje znakomite zwiększenie siły naszego układu odpornościowego. To właśnie sok z marchwi pozwala na zachowanie przez organizm integralności śluzu. Co to oznacza? W praktyce zwiększa szanse organizmu na obronę przed szczególnie agresywnymi wirusami. Równocześnie sok z marchwi zmniejsza stan zapalny w przypadku zakażeń i chorób.

Sok z marchwi wzmocni Twoje serce

Masz problemy z sercem lub boisz się, że mogą się one pojawić w przyszłości? Koniecznie sięgnij po sok z marchwi. Układ sercowo-naczyniowy z pewnością ci za to podziękuje. Przede wszystkim to właśnie picie soku z marchwi wspomaga poprawę przepływu krwi w organizmie. Tym samym jest to znakomity sposób na zwiększenie jakości treningu. Pijąc sok z marchwi, poprawisz oddychanie nawet przy niezwykle intensywnym i wymagającym treningu. Wystarczy sięgnąć po ten sok przed treningiem.

Obawiasz się raka piersi? Pij sok z marchwi

Ryzyko raka piersi jest źródłem niepokoju wielu kobiet. W celu zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka bardzo dobrym pomysłem jest zdecydowanie się na picie soku z marchwi. Badania sugerują istnienie związku pomiędzy spożywaniem soku z marchwi a ograniczeniem ryzyka zachorowania na raka piersi. Zdaniem naukowców ma za to odpowiadać składnik soku, który powstrzymuje rozwój komórek rakowych. Wciąż jednak powinniśmy pamiętać o tym, że trwające wciąż badania wskazują na to, że sok z marchwi wspiera walkę organizmu z komórkami rakowymi, jednak nie powinien stanowić podstawy naszej defensywy.