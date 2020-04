Osiedle JAR z każdym dniem coraz piękniejsze. Zobaczcie zdjęcia!

Osiedle JAR to jedno z najszybciej rozwijających się osiedli w Toruniu. Mieszkańcy przeprowadzają się tam ze względu na korzystne ceny mieszkań oraz bliskość lasu. - Gdy wybierałam swoje mieszkanie, to właśnie oferta na JAR-ze przekonała mnie najbardziej – mówiła nam w marcu Monika Madecka, która mieszka w tym miejscu od września 2019 roku. Jednym z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych etapów rozwoju osiedla było zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne. Prace miały objąć teren o powierzchni aż 25 ha. Koszt tego przedsięwzięcia wyceniono na ok. 8,5 mln złotych. Zobacz także: Tak wygląda Toruń w weekend! Torunianie na Barbarce i nad Wisłą. Zobaczcie zdjęcia Prace nad projektem turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenów na osiedlu JAR w Toruniu rozpoczęły się w 2016 roku. Wtedy to zaprezentowano mieszkańcom koncepcję wyjściową dla możliwości urządzenia tego terenu. Po konsultacjach społecznych rozpoczęto prace. Realizacją inwestycji zajęła się firma Bud-Tech z Torunia. Większość robót została już wykonana. Na osiedlu powstały ścieżki spacerowe oraz trasa pieszo-spacerowa. Miasto pomyślało także o miłośnikach wycieczek rowerowych, dla których przygotowano trasę rowerową. Przy drogach i chodnikach ustawiono śmietniki oraz zamontowano oświetlenie. Na JAR-ze powstały także ścieżki botaniczne oraz miejsca rekreacji takie jak plac zabaw dla najmłodszych oraz siłownia zewnętrzna. Zagospodarowane zostało także otoczenie stawu. Wokół zbiornika umieszczono drewniane ławki, z kolei nad wodą znalazły się pomosty. W planach zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego osiedla JAR znalazła się również budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki plażowej, montaż stołów piknikowych oraz do gry w ping-ponga. Projektanci nie zapomnieli o czworonogach. Dla nich miał powstać specjalny wybieg z urządzeniami treningowymi. Początkowo planowano, że roboty na JAR-ze dobiegną końca w maju 2020 roku. Prawdopodobnie obędzie się bez opóźnień. Jak informuje prezydent miasta Michał Zaleski, prace wkrótce się zakończą. - Obyśmy wówczas mogli w pełni korzystać z tego terenu - dodaje. Przypomnijmy, że obecnie place zabaw oraz siłownie plenerowe są zamknięte. Rząd ustanowił zakaz korzystania z tych obiektów. Na razie nie wiadomo, kiedy obostrzenia zostaną złagodzone.

Jacek Smarz