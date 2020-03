Ojciec zabitego Kacperka: "To skandal! 5 lat walczymy o sprawiedliwość!"

Drugi proces Stanisława G. miał ruszyć w Lipnie dziś (05.03). "Nowości" niedawno sygnalizowały, że może zostać wstrzymany. Powód? W Sądzie Rejonowym w Lipnie nie ma akt sprawy. Trzeba je było oddać, bo obrońca Stanisława G., adwokat Alina Ciechanowicz-Adamska, do końca postanowiła wyczerpać prawne możliwości działania i złożyła skargę nadzwyczajną na decyzję Sądu Okręgowego we Włocławku do Sadu Najwyższego w Warszawie. Czytaj także: Rozmach w Porcie Drzewnym. Tak powstaje imperium o. Tadeusza Rydzyka. Mamy zdjęcia z drona Zobacz także: Podejrzewasz, że masz koronawirusa? Sprawdź co zrobić. Oto poradnik krok po kroku

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. archiwum