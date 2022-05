Od podstawówki po doktorat. Zobacz wykształcenie sportowców! Piotr Bednarczyk

"Nie czytam książek". "Matematyki nie lubiłem już od zerówki". Takie stwierdzenia wśród sportowców to dzisiaj rzadkość. Coraz więcej z nich kończy studia - i to nie tylko na Akademiach Wychowania Fizycznego. Dzieje się tak już od wielu lat. Choć wciąż są tacy, którzy edukację skończyli na podstawówce. Nie oznacza to jednak, że poziomem wiedzy i elokwencji ustępują magistrom. Po prostu... postawili na sport. A więc - jakie wykształcenie mają m. in. Robert Kubica, Robert Lewandowski, Kamil Stoch, Justyna Kowalczyk, Anita Włodarczyk, Bartosz Kurek, Agnieszka Radwańska i inne gwiazdy polskiego sportu? Sprawdźcie sami, może w niektórych przypadkach się zdziwicie...