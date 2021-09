Obrowo. Sesja nadzwyczajna Rady Gminy. W jakiej sprawie? Nazwy tarasu widokowego!

- Nadzwyczajna sesja została zwołana na dzień 23 września w związku ze skargą złożoną przez mieszkańca naszej gminy do wojewody na bezczynność Rady - wyjaśnia Magdalena Krzyżanowska z Urzędu Gminy w Obrowie. - Wojewoda polecił ustosunkować się do skargi w terminie do dnia 24 września, więc radni zwołali nadzwyczajną sesję. W jej programie były dwa punkty: pierwszy, dotyczący wspomnianej skargi oraz drugi, dotyczący nazwania tarasu imieniem Twórców Ludowych gminy Obrowo. Projekt tej uchwały wnieśli radni. Stosunkiem głosów 9 : 6 taka radni podjęli decyzję o nadaniu tarasowi takiej nazwy.