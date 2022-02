Obrońca nożownika z Torunia: "Matka o 4 rano wzywała pogotowie. Odmówili przyjazdu"

Kucharz Luka skończył pracę wieczorem i poszedł na drinka. "Sam w nocy prosił o karetkę" 21-letni Luka L. nie był dotąd karany. Jest synem Włocha i Polki, z zawodu plastyczki. Rodzice prowadzili kiedyś na toruńskiej starówce restaurację. Syn poszedł w ich ślady. Ma wykształcenie gastronomiczne, pracował w Toruniu jako kucharz. Zobacz także: Te mieszkania kupisz w Kujawsko-Pomorskiem od komornika za grosze! W niedzielę (16 stycznia) skończył pracę w restauracji na ulicy Łaziennej o godz. 21.00. Potem poszedł z kolegami na drinka. - Mój klient twierdzi, że żadnego środka odurzającego świadomie nie przyjął - mówi adwokat Radosław Prątnicki. - Spotkanie ze znajomymi nie trwało długo, jednak do domu dotarł dopiero około godz. 3.00. Już wtedy bardzo źle się czuł. Miał halucynacje. nie poznawał matki i brata. Dzwonił do różnych osób, w tym do ojca we Włoszech. Mówił mu, że nie wie, co się z nim dzieje. Sam prosił matkę o wezwanie karetki.

Piotr Lampkowski